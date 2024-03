«Mandat für Mai»-Star Julia Hartmann: «Mediation ist immer hilfreich»

Wie Mai stammen auch Sie aus Berlin. Könnten Sie sich einen solchen Umzug vorstellen?

Hartmann: Ich habe einen ähnlichen Umzug 2022 während der Schwangerschaft gemacht und bin zu meinem Partner nach Nordrhein–Westfalen gezogen. Hier leben wir direkt am Naturschutzgebiet und gleichzeitig sind es nur ein paar Minuten in die Stadt. Das ist für mich die perfekte Mischung. Vor allem jetzt mit Kind ist das natürlich grossartig. In Berlin habe ich nur noch ein Gästezimmer.