Mando Diao brechen Europatournee aus «persönlichen Gründen» ab

Das letzte Deutschlandkonzert in Lüneburg haben Mando Diao vor rund zehn Tagen abrupt beendet. Jetzt hat die schwedische Band überraschend bekanntgegeben, dass sie auch die restlichen Termine ihrer Europatournee nicht absolvieren können. Auf der offiziellen Instagram–Seite der Rockgruppe wurde die Nachricht veröffentlicht.
«Aus persönlichen Gründen können wir für den Rest des Jahres 2025 keine bereits vereinbarten Termine wahrnehmen», teilt die Band getippte Worte vor weissem Hintergrund. «Wir verstehen die Enttäuschung und entschuldigen uns aufrichtig bei allen Betroffenen», heisst es weiter. Sie seien zutiefst dankbar für die anhaltende Unterstützung und freuen sich darauf, «in Zukunft wieder auf der Bühne zu stehen und gemeinsam Musik zu machen.»
Eine Begründung für den vorzeitigen Abbruch ihrer Tournee liefern Frontmann Björn Dixgård, Carl–Johan Fogelklou, Daniel Haglund, Håkan Sörle und Patrik Heikinpieti nicht. Wie die «Lüneburger Landeszeitung» berichtete, hatte die Schweden–Band bei dem eingangs erwähnten Auftritt bei Hamburg die Bühne nach nur 80 Minuten und ihrem Erfolgshit «Dance With Somebody» kommentarlos verlassen und die Fans im Unklaren gelassen, ob es weitergeht. Nach einigen Minuten des Wartens hätten die Zuschauer kapituliert und seien gegangen. Wenige Tage zuvor hatte die Band noch gepostet: «Wir hoffen, ihr hattet alle einen erholsamen Sommer! Wir sind energiegeladen und freuen uns, wieder da zu sein!»
Auch ein Konzert am 15. August beim H2U–Festival in der Schweiz wurde kurzfristig abgesagt. Ursache dafür war nach Informationen von «ZO Online» ein Krankenhausaufenthalt von Leadsänger Björn Dixgard, wie der Präsident des Organisationskomitees erklärte.
Zwei weitere Deutschlandkonzerte betroffen
Die nächsten Stopps in Deutschland wären Lüdenscheid (22. August) und Osnabrück gewesen, wo die Band beim «Tag der Niedersachsen»–Landesfest (30. August) auftreten hätte sollen.
Die deutschen Fans seien der Band besonders wichtig, hatte Dixgård 2023 noch im Interview mit spot on news verraten. «Wir lieben Deutschland und die Menschen dort und vor allem die deutsche Kultur.» Besonders deren Treue würden die Schweden ausserordentlich schätzen. «Die nehmen wir nicht für selbstverständlich. Solange wir Rock‹n›Roll bleiben, spüren wir, dass wir eine Verbindung zu euch Deutschen haben», sagte der Sänger.