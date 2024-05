Mandy Moore wird zum dritten Mal Mutter

«Unsere eigenen Big Three»

Während bei Gus «Grosser» zu lesen ist, prangt bei Ozzie «Mittlerer». «Manchmal imitiert das Leben die Kunst. Der dritte Teil unserer eigenen Big Three kommt bald», heisst es in Anspielung auf Moores preisgekrönte Erfolgsserie «This is Us», die nach sechs Staffeln 2022 eingestellt wurde. In der Serie spielte Moore die Mutter von drei Geschwistern. Und auch das Geschlecht lüftet das Paar bereits. «Ich kann es kaum erwarten, dass die Jungs eine kleine Schwester bekommen», heisst es in dem Post weiter.