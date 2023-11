Måneskin: «Dieses Jahr war ein wilder Ritt»

Måneskin veröffentlichen am 10. November eine erweiterte Version ihres Albums «Rush!» mit dem Titel «Rush! (Are U Coming?)» und fünf neuen Songs. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news gibt die Band um Sänger Damiano David (24) Einblicke in den Alltag ihrer derzeitigen Welttournee und erzählt über die Tour–Premiere in Australien. Zudem verraten die Musiker, was die diesjährigen Highlights der Band waren und wie es mit ihr 2024 weitergeht.