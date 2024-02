Mangelnde Mundhygiene: Die häufigsten Ursachen für Zahnfleischbluten

Warum kommt es so oft zu Zahnfleischbluten?

Schmidt: Der Grund liegt hauptsächlich in der vielfach mangelnden Mundhygiene. Werden die Zähne nicht gründlich und regelmässig gereinigt, so vermehren sich die Bakterien in der Mundflora rapide. Zahnfleischentzündungen oder, wie bereits erwähnt, Parodontitis sind sehr häufig die Folgen. Zahnfleischbluten ist in den meisten Fällen ein deutlicher Warnhinweis darauf.