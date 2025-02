Maniküre-Ideen: Romantische Nägel für den Valentinstag

Flower Nails mal anders

Wer sich am Valentinstag selbst mit Blumen beschenken möchte, kann dies in Form eines weiteren Nageldesigns tun. Auf eine Basis aus einem nudefarbenen Lack werden auf einem Nagel simple Halbmonde in Weiss aufgetragen, die zusammen eine Rosenblüte ergeben. Indem die äusseren Halbkreise grösser gezeichnet werden und sich zur Mitte hin in einem Kreis verdichten, entstehen einzelne Reihen aus Blütenblättern. Um der Rose mehr Dimension zu verleihen, wird über den weissen Nagellack eine weitere Schicht mit einer goldenen Farbe gegeben. Die übrigen Nägel können in einem dezenten Ombré–Design oder mit einem schimmernden Top Coat lackiert werden.