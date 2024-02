Männermodels bei «GNTM»: Das sind die erfolgreichen Vorbilder

Nico Schwanz

Reality–Star Nico Schwanz (46) dürfte TV–Zuschauern ein Begriff sein. Dabei begann seine Karriere vor allem als Model: 2003 gewann der in Thüringen geborene 46–Jährige einen Modelwettbewerb und arbeitete danach unter anderem für s.Oliver. Von Anfang an war er aber auch abseits der Modebranche präsent: Nico Schwanz war 2003 unter anderem als Gastjuror in der Casting–Show «Star Search» zu sehen, dort bewertete er damals Bill Kaulitz (34). Als Kandidat der Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» wurde Nico Schwanz 2009 einem breiteren Publikum bekannt. In der RTL–Show belegte er den dritten Platz. Zu seinen weiteren TV–Auftritten zählen «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» und jüngst die angekündigte Amazon–Prime–Video–Show «The 50», die am 11. März startet.