Er ist kaum wiederzuerkennen

Manni Ludolf: «Neugeboren» nach Umstyling bei «Kampf der Realitystars»

Zottelhaare unter grüner Mütze: So kennt man TV-Schrotthändler Manni Ludolf seit Jahren. Doch bei «Kampf der Realitystars» verpasst ihm Friseur Bernd Kiekhäben einen neuen Look. Trotz seriöser Optik will sich Manni aber innerlich treu bleiben.