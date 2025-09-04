«Manta Manta»-Star Tina Ruland feiert ein Jahr ohne Alkohol

Was nur eine kurze Pause sein sollte, ist inzwischen ein Jahr geworden. Schauspielerin Tina Ruland (58), bekannt aus den «Manta Manta»–Filmen mit Til Schweiger (61), hat seit genau zwölf Monaten keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt, wie sie nun stolz der «Bild» verriet. Ihr freiwilliger Verzicht war ursprünglich Teil der ARD–Dokumentation «Alkohol Detox – Die Challenge» und sollte eigentlich nur vier Wochen umfassen. Doch aus den vier wurden nun schon über 50 Wochen, ein Ende ist vorerst nicht geplant und Ruland ist «so happy damit».