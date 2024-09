Manuel Cortez hat seine Partnerin Saina Bayatpour geheiratet

Manuel Cortez (45) und Partnerin Saina Bayatpour sind ein frischgebackenes Ehepaar. Der Schauspieler, der auch als Autor, Speaker und Podcaster tätig ist, hat die Unternehmerin am vergangenen Wochenende am Starnberger See geheiratet. Via Instagram hat unter anderem Schauspielerin Susan Sideropoulos (43) Bilder von der Hochzeit veröffentlicht.