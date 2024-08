Manuel Neuer beendet seine DFB-Karriere

15 Jahre bei der DFB–Elf

Sein klares Highlight in 15 Jahren DFB–Karriere sei der Weltmeistertitel aus dem Jahr 2014 in Brasilien. Es erfülle ihn «mit Stolz und einer Menge Dankbarkeit», wenn er heute auf seine Karriere zurückblicke und, dass er sieben Jahre lang die Kapitänsbinde getragen habe. «Alles, was danach noch kam, war für mich persönlich noch eine Zugabe.» Die Heim–EM in diesem Sommer sei die Krönung gewesen.