Marathon-Hype: Das braucht man für das erste 42-Kilometer-Rennen

Marathonlaufen hat sich in den vergangenen Jahren vom Nischensport zum Massenphänomen entwickelt. Ob pandemiebedingter Bewegungsdrang, Hype auf Social Media oder der Wunsch nach einem persönlichen Meilenstein: Die Teilnehmerzahlen bei grossen Stadtmarathons schiessen weltweit in die Höhe – von Berlin über New York City und Tokio bis London. Auf TikTok teilen Laufanfänger ihre Vorbereitungen, auf Instagram wird das Zielfoto gefeiert. Aber was braucht man wirklich, um die sagenumwobenen 42,195 Kilometer erfolgreich zu meistern?