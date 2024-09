Marc-André ter Stegen schwer verletzt: Pechvogel der Fussballnation

Wenige Tage später gab sich der ehrgeizige gebürtige Mönchengladbacher in einem Post schon wieder kämpferisch. Zu Fotos von sich im schwarzen Nationalmannschaftstrikot mit einer grossen neongelben eins auf dem Rücken, schrieb er: «Ein Unentschieden, das nach wenig schmeckt. Wir klopften an die Tür für mehr...» – das gilt nach der Verletzung allerdings nicht für ihn. Mal wieder nicht für ihn, muss man wohl sagen, denn dieses abrupte Aus für seinen grossen Traum, ist nicht das erste Mal, dass Marc–André ter Stegen so richtig Pech beim DFB hatte.