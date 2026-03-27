Marc-André ter Stegen wird wieder Vater

Der Torhüter hatte Ende 2019 auf seinem Instagram–Account mitgeteilt, dass das Paar seinen Sohn Ben bekommen hat. Im Februar 2024 verkündeten sie ebenfalls auf der Social–Media–Plattform stolz, dass ein zweiter gemeinsamer Sohn, der auf den Namen Tom hört, kurz zuvor zur Welt gekommen war. Die beiden hatten 2017 geheiratet und waren Medienberichten zufolge zuvor bereits mehrere Jahre zusammen.