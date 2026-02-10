Marc Anthony über Beckham-Drama: «Entspricht kaum der Wahrheit»

Marc Anthony (57) stärkt seinen Freunden David (50) und Victoria Beckham (51) den Rücken. Der Sänger hat mit einem knappen Statement auf das Familiendrama reagiert. Über den Streit der Beckhams mit Sohn Brooklyn (26) erklärte er gegenüber «The Hollywood Reporter»: «Sie sind eine wundervolle, wundervolle Familie. Ich kenne sie schon seit vor der Geburt der Kinder. Ich bin der Pate von Cruz. Ich stehe der Familie sehr nahe.»