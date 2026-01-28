Marc Anthony wird zum achten Mal Vater

Das Paar teilte die Neuigkeit am Mittwoch über einen gemeinsamen Post auf Instagram mit seinen Fans. Zu einem Nahaufnahme–Foto, das Nadia Ferreiras Babybauch zeigt, auf dem die Hände des Paares sowie die ihres ersten gemeinsamen Sohnes Marco liegen, schrieben sie: «Alles Gute zum 3. Jahrestag!! Was für ein riesiges Geschenk uns das Leben macht. Gott ist gross. Marquito wird ein grosser Bruder.»