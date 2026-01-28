Marc Anthony wird zum achten Mal Vater

Doppelter Grund zum Feiern im Hause Anthony: Pünktlich zu ihrem dritten Hochzeitstag haben Musiker Marc Anthony (57) und seine Ehefrau, das Model Nadia Ferreira (26), bekannt gegeben, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Für den Sänger ist es insgesamt bereits der achte Nachwuchs.
Das Paar teilte die Neuigkeit am Mittwoch über einen gemeinsamen Post auf Instagram mit seinen Fans. Zu einem Nahaufnahme–Foto, das Nadia Ferreiras Babybauch zeigt, auf dem die Hände des Paares sowie die ihres ersten gemeinsamen Sohnes Marco liegen, schrieben sie: «Alles Gute zum 3. Jahrestag!! Was für ein riesiges Geschenk uns das Leben macht. Gott ist gross. Marquito wird ein grosser Bruder.»
Erste Glückwünsche trudelten bereits ein. Unter anderem schrieb Ex–Fussballstar David Beckham (50), der eng mit Anthony befreundet ist: «Sooooo aufgeregt.»
Marc Anthony hat bald acht Kinder mit vier Frauen
Mit der Ankunft des neuen Babys wächst die riesige Patchwork–Familie des Sängers auf acht Kinder an. Marc Anthony hat bereits eine bewegte Familiengeschichte mit Kindern aus verschiedenen Beziehungen: Mit Debbie Rosado hat er Tochter Arianna (31) und Sohn Chase (28), mit seiner ersten Ehefrau Dayanara Torres hat er die Söhne Christian (25) und Ryan (22). Aus der Ehe mit Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (56) stammen die Zwillinge Emme und Maximilian (17).
Mit Nadia Ferreira hat Marc Anthony bereits Sohn Marco, der im Juni 2023 geboren wurde. Der Sänger und die 31 Jahre jüngere ehemalige «Miss Paraguay» lernten sich 2022 in Mexiko–Stadt kennen und gaben sich im Januar 2023 in Miami das Jawort.