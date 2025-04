Marc Terenzi feiert Comeback im «Megapark»

Terenzi achtet auf seine Gesundheit, treibt viel Sport und meditiert auch. Statt bis nachmittags zu schlafen, steht er mittlerweile gegen 06:00 Uhr morgens auf, erzählte der Sänger. Sein jetziges Leben geniesse er – und ein neues Album sei in Planung. Auch sein Bühnencomeback hat Terenzi offenbar in vollen Zügen genossen. «Nach all dem zurück auf der Bühne zu stehen, war ein unglaubliches Gefühl», schreibt er in einem aktuellen Instagram–Beitrag auf Englisch. Der «Megapark» fühle sich wie ein Zuhause an und seinen Fans, die ihm alles bedeuten, könne er gar nicht genug für «eine unglaubliche Nacht» danken.