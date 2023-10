Marc Terenzi legt Einspruch gegen Strafbefehl ein

Der Sänger Marc Terenzi (45) hat Einspruch gegen einen Strafbefehl wegen der angeblichen sexuellen Belästigung einer Minderjährigen eingelegt. Das gab sein Anwalt in einem Statement gegenüber der «Bild»–Zeitung bekannt. Diesen Strafbefehl habe zuvor das Amtsgericht Borna in Sachsen erlassen. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Die 15–jährige Tochter seiner Ex–Partnerin sei von ihm am Gesäss berührt worden. Ausserdem habe Terenzi sie als «sexy» bezeichnet.