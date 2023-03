Marc Terenzi: Musiker fliegt aus seiner eigenen Band

Verpasster Auftritt und blaues Auge

Terenzi, der sich derzeit mit seiner Verlobten Verena Kerth (41) auf Sylt aufhalten soll, habe laut des Berichts unter anderem Proben der Gruppe geschwänzt. Zu einem Fotoshooting von Team 5ünf sei er zudem mit einem blauen Auge erschienen. Am vergangenen Samstag soll der Musiker dann unentschuldigt bei einem ausverkauften Konzert von Team 5ünf in Mannheim gefehlt haben, was endgültig zu seinem Rauswurf geführt haben soll.