Marc Terenzi und Jenny Elvers: Das sind die gemeinsamen Zukunftspläne

Die neue Reality-TV-Show «Club der guten Laune» startet am 4. Mai um 20:15 Uhr in Sat.1. Bei verschiedenen Clubaktivitäten, die an Sommerurlaub erinnern sollen, treffen Prominente wie Martin Semmelrogge (66), Joey Heindle (28) und Julian F.M. Stoeckel (35) aufeinander. Auch Jenny Elvers (49) und Marc Terenzi (43) haben sich dabei wieder getroffen. Dieses Mal hat es allerdings gefunkt: Sie sind als Paar aus der Show gegangen. Wie sie sich nähergekommen sind und wie sich die beiden ihre gemeinsame Zukunft vorstellen, haben sie der Nachrichtenagentur spot on news im Interview verraten.