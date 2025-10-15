Marc Terenzi war überrascht über sein «Promi Big Brother»-Aus

Du hast in der Show schwere Vorwürfe gegen deine Ex–Verlobte Verena Kerth erhoben. Bereust du diese öffentlichen Aussagen?

Terenzi: Das sind keine Vorwürfe – das ist die Wahrheit. Ich habe auch Videobeweise. Ich wollte das eigentlich nicht öffentlich machen, aber wir standen uns vor Gericht gegenüber. Alles, was ich im Haus gesagt habe, habe ich auch vor Gericht gesagt. Die Staatsanwaltschaft hat mich freigesprochen. Ich möchte einfach, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Sie hatte ihre Gelegenheit, darüber zu sprechen, aber sie tut es nicht.