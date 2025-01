Marc Terenzi: «Zum ersten Mal seit Jahrzehnten» ist er drogenfrei

Zuletzt plagten Terenzi, der 2004 bis 2010 mit Sarah Connor (44) verheiratet war und mit ihr zwei Kinder hat, Finanznöte und eine schwierige Trennung von Verena Kerth (43). Dass das einstige Mitglied der Boyband Natural in seinem Leben mit Drogen und Alkohol zu kämpfen hatte, hat jedoch auch mit einigen Rückschlägen und Problemen in der Vergangenheit zu tun. Bereits in jungen Jahren hätten Ärzte bei ihm die Aufmerksamkeitsdefizit–/Hyperaktivitätsstörung ADHS festgestellt, «was damals noch gar nicht wirklich erforscht» gewesen sei, sagt der Reality–TV–Teilnehmer. Als «eine Art Versuchskaninchen» wurde Terenzi dann mit Medikamenten und Drogen behandelt. Die Auswirkungen auf sein späteres Leben habe damals niemand gesehen.