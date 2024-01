Marcel Reif und Günther Jauch: So laufen ihre Skat-Abende ab

Fans klingen bis heute noch ihre legendären Sprüche wie «Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gutgetan» (Reif) oder «Für alle die, die nicht rechtzeitig eingeschalten haben, das erste Tor ist schon gefallen» (Jauch) in den Ohren. Das Besondere: Während der Wartezeit schalteten in der Spitze mehr als 12 Millionen Zuschauer zu, das eigentliche Spiel verfolgten dann nur noch rund sechs Millionen Fussballfans. Dortmund unterlag im Übrigen den Königlichen damals mit 0:2.