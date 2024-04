Märchenstunde mit Herzogin Meghan: Sie besucht eine Kinderklinik

«Die Kinder lachten und sangen, als die Herzogin mit jeder Seite in eine andere Rolle schlüpfte und ihren Patientinnen und Patienten Lieblingsbücher wie ‹Rosie the Riveter›, ‹Pete the Cat› und ‹I Saw a Cat› vorlas», heisst es in dem Post. Meghan half den Kindern demnach auch bei Aktivitäten, die mit dem jeweiligen Buch verbunden waren.