Marcia Cross über «Desperate Housewives»-Comeback: «Jeder wäre dabei»

Nicht nur die Fans wünschen sich ein «Desperate Housewives»- Comeback. «Ich glaube, jeder von uns wäre dabei», erklärte die US-Schauspielerin Marcia Cross (59) am Rande der Fashion-Show «Express Yourself» von Marc Cain in Berlin. «Marc Cherry, der die Idee zur Serie hatte, fand damals, dass die Geschichte auserzählt ist. Ihn gilt es also zu überzeugen.» Die 59-Jährige spielte in der Serie von 2004 bis 2012 die Rolle der Bree Van de Kamp. Zusammen mit ihren Kolleginnen Teri Hatcher (57), Felicity Huffman (59) und Eva Longoria (47) feierte sie mit der TV-Show grosse Erfolge.