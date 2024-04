Marco Schreyl verzweifelte an der Huntington-Erkrankung seiner Mutter

Der Moderator Marco Schreyl (50) legt viel Wert auf seine Privatsphäre. In seinem Buch «Alles gut? Das meiste schon!» (Kiepenheuer & Witsch) macht er jedoch eine seltene Ausnahme und bespricht darin ausführlich die Erkrankung seiner 2021 verstorbenen Mutter. In seinem Werk aus dem vergangenen Jahr gibt Schreyl bekannt, dass sie an der seltenen Krankheit Chorea Huntington litt. Darunter versteht man eine unheilbare erbliche Erkrankung des Gehirns, bei der es zu unkoordinierten Bewegungen und massiven psychischen Veränderungen kommt. Im späteren Verlauf mündet Huntington in Demenz und führt schliesslich zum Tod.