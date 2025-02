Marcus Jordan: Sohn von NBA-Legende Michael Jordan mit Kokain erwischt

In den vergangenen Monaten machte Marcus Jordan vor allem durch sein Liebesleben Schlagzeilen. Nach dem Ende seiner On–Off–Beziehung mit «The Real Housewives of Miami»–Star Larsa Pippen (50) wurde er im August 2024 mit dem Model Ashley Stevenson gesehen. Im Dezember wurde er dann eng umschlungen mit Nicole Murphy (57), der Ex–Frau von Eddie Murphy (63), in einem Club in Miami fotografiert.