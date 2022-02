Marg Helgenberger kehrt ins «CSI»-Universum zurück

Nach der Krimiserie folgten weitere Serienrollen

«CSI: Vegas» ist eine Fortsetzung der ursprünglich 2015 eingestellten Serie «CSI: Den Tätern auf der Spur». 2000 übernahm Helgenberger neben Petersen die Hauptrolle in der Mutterserie und blieb dem Cast bis Januar 2012 erhalten. Für die 300. Episode kehrte sie 2013 in ihrer alten Rolle für einen Gastauftritt zurück. Zuletzt war sie in den CBS-Serien «Under the Dome» und «All Rise» zu sehen.