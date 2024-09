Margaret Rand im Interview: Wie finden Laien einen guten Wein?

Was sind die häufigsten Fehler, die Anfänger beim Weinkauf machen?

Rand: Sie gehen zu sehr auf Nummer sicher. Sie entscheiden sich für eine Region, von der sie schon gehört haben – in der Regel Bordeaux oder Burgund – und suchen nach einer Flasche in ihrer Preisklasse, die vielleicht von einem weniger guten Erzeuger oder aus einem weniger guten Jahrgang stammt und nicht so besonders ist. Und in der Regel haben Anfänger Angst, Fragen zu stellen. Ich empfehle, mutig in eine gute Weinhandlung zu gehen und hallo zu sagen. Menschen, die mit Wein zu tun haben, lieben es, darüber zu sprechen. Lassen Sie sich von ihnen führen. Und wenn Ihnen nicht gefällt, was sie empfehlen, gehen Sie beim nächsten Mal in ein anderes Geschäft.