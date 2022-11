Margot Robbie: Doch kein «Fluch der Karibik»-Film mit ihr?

Unter anderem das Branchenmagazin «Variety» hatte im Sommer 2020 berichtet, dass Disney sich in einer frühen Entwicklungsphase für ein Piraten-Spin-off mit Margot Robbie befinde. Das Projekt sollte unabhängig von einem Reboot der Piratenfilme sein, das der langjährige Autor der Reihe, Ted Elliott (61), gemeinsam mit Craig Mazin (51, «Chernobyl») vorbereite. Produzent Jerry Bruckheimer (79) war bisher an allen fünf «Fluch der Karibik»-Filmen beteiligt und sei zu diesem Zeitpunkt mit beiden neuen Projekten verknüpft gewesen. In einem Interview mit der «Sunday Times» sagte er erst im Mai, dass sich beide Filme noch in der Entwicklung befänden.