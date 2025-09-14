Margot Robbie nimmt Fans Hoffnung auf baldige «Barbie»-Fortsetzung

Neue Prioritäten als frischgebackene Mutter

Robbies Leben hat sich seit dem «Barbie»–Erfolg grundlegend verändert. Im Oktober 2024 wurde sie zum ersten Mal Mutter. Ihr Sohn mit Ehemann Tom Ackerley hat ihre Prioritäten neu geordnet. «Ich weiss nicht einmal, wie ich das alles in einem ordentlichen Satz zusammenfassen soll. Es ist zu gross», beschreibt sie ihre neuen Erfahrungen als Mutter.