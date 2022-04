Margot Robbie: Sie kommt im Sommer 2023 als «Barbie» in die Kinos

Der «Barbie»-Film von Warner Bros. mit Margot Robbie (31) in der Hauptrolle wird im Juli 2023 in die Kinos kommen. Das gab das Studio laut «The Hollywood Reporter» am Dienstagabend auf der CinemaCon in Las Vegas bekannt. Neben Robbie werden auch bekannte Stars wie Will Ferrell (54), Ryan Gosling (41), Simu Liu (33), Kate McKinnon (38), Alexandra Shipp (30), Emma Mackey (26) und America Ferrera (38) in dem Film zu sehen sein.