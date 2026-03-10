Margot Robbie überrascht mit völlig neuem Look

Von Barbie–Blond zu Gothic–Chic

Robbies Auftritt bei der Pariser Modewoche fällt mitten in ihre Pressetour für «Wuthering Heights – Sturmhöhe», Emerald Fennells (40) Neuverfilmung des Romanklassikers, in dem Robbie die Catherine Earnshaw spielt. Seit Januar tourt sie gemeinsam mit Co–Star Jacob Elordi (28) durch die Welt und setzt dabei modisch eigentlich konsequent auf die gotisch–romantische Ästhetik des 18. Jahrhunderts, in dem der Film angesiedelt ist.