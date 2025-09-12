Margot Robbie und Dakota Johnson begeistern in Nacktkleidern

Ihre Haare trug die «Barbie»–Darstellerin in einem eleganten Dutt. So posierte sie gemeinsam mit ihrem Co–Star Colin Farrell (49) – im Kontrast zu ihr im Trenchcoat auf dem Teppich – für die Fotografen. Für Robbie war es einer der ersten grossen öffentlichen Auftritte seit der Geburt ihres Sohnes im Oktober 2024. Mit ihrem Kleid sendete sie zudem eine Hommage an den Designer Giorgio Armani, der Anfang September mit 91 Jahren gestorben war.