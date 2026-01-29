Margot Robbie und Jacob Elordi bezaubern bei Filmpremiere

Momente echter Verbundenheit

In einem Interview mit «Fandango» verriet Elordi, dass es während der Dreharbeiten Augenblicke gab, in denen er und Robbie die Liebe ihrer Figuren tatsächlich spürten. «Es gab Momente, in denen wir Hand in Hand durch das Moor liefen, vielleicht nicht einmal in der Szene, nur beim Einrichten», erzählte der 28–Jährige. «Ich schaute zu ihr hinüber, sie schaute mich an, und man erkannte wirklich, dass man Catherine anschaut und sie Heathcliff.» In diesen Momenten seien sie wirklich Teil der Liebe ihrer Figuren gewesen – «ganz real».