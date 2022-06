Margot Robbie und Ryan Gosling als Barbie und Ken auf Inlineskates

Dieser Anblick sorgt für Staunen und womöglich auch ein wenig Kopfschütteln: Margot Robbie (31) und Ryan Gosling (41) geben einmal mehr einen Vorgeschmack auf ihren kommenden «Barbie»-Film. Bei den Dreharbeiten am Venice Beach in Los Angeles sind die beiden Schauspieler in farbenfrohen 80er-Jahre-Looks abgelichtet worden.