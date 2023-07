Margot Robbie verzaubert London in pinker Barbie-Robe

Eine weitere «Barbie»-Premiere, ein weiterer von der Puppe inspirierter Look von Margot Robbie (33): Bei der Premiere am Londoner Leicester Square trug die australische Schauspielerin am Mittwochabend (12. Juli) eine Satinrobe mit einer 3D-Rose an der Taille, Korsett und Tüllstola in Blassrosa - massgeschneidert von Vivienne Westwood Couture.