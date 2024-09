Strahlend schön bei Filmpremiere

Margot Robbie zeigt erstmals ihren Babybauch in der Öffentlichkeit

Margot Robbie hat wohl genug vom Spiel mit der Gerüchteküche. Bei der Premiere von «My Old Ass» in Los Angeles zeigte sie sich in einem hautengen Kleid – und präsentierte so für alle Welt sichtbar ihren Babybauch.