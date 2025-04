Margrethe II. von Dänemark: Die ehemalige Monarchin wird 85

Auch beim Neujahrsempfang am 1. Januar auf Schloss Amalienburg, zu dem erstmals Frederik und Mary als Königspaar geladen hatten, war sie dabei und glänzte in einer kobaltblauen Robe. Ebenfalls besuchte sie einen Ball für Kunst und Kultur im Schloss Christiansborg Ende Februar. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Henrik (1934–2018) hatte sie das Event 1976 unter dem Namen «Arts et Lettres» ins Leben gerufen. In den vergangenen Wochen zeigte sie sich ebenfalls bei mehreren Veranstaltungen.