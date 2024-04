Margrethe von Dänemark wird 84: Ihr neues Leben nach der Abdankung

Für diese Leidenschaft hat sie nun mehr Zeit – und nutzt das auch. Im März verkündete der Vergnügungspark Tivoli in Kopenhagen, dass Margrethe an der neuen Ballettaufführung des Märchens «Tölpel–Hans» von Hans Christian Andersen (1805–1875) mitwirkt. Die Premiere soll am 22. Juni im Pantomimentheater gefeiert werden. «Es gibt so viele Möglichkeiten im Märchen über Tölpel–Hans, einen Menschen, den man einfach mögen muss, und das gibt uns auf der Bühne viele Möglichkeiten», wird Margrethe in der Pressemitteilung zitiert. Der Start in die Rente wurde ihr durch den dänischen «Oscar» versüsst: Anfang Februar erhielt sie den Filmpreis «Robert» für das beste Kostümdesign. Damit wurde ihre Arbeit an dem Netflix–Film «Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung» geehrt.