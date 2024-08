Maria Höfl-Riesch nach Ehe-Aus: «So etwas passiert eben»

Maria Höfl–Riesch erinnert sich an «so eine tolle Zeit miteinander»

Der Sportlerin geht es offenbar den Umständen entsprechend. «Es geht schon, aber natürlich bin ich sehr traurig, so eine Trennung ist schmerzhaft, aber so etwas passiert eben», sagt Höfl–Riesch. Die 39–Jährige habe betont, dass ihr eine liebe– und respektvolle Trennung wichtig sei: «Wir hatten so eine tolle Zeit miteinander, daher gehen wir in Freundschaft auseinander. In Zukunft werden wir zwar kein Ehepaar mehr sein, aber immer noch Freunde.» Zudem bleibe Höfl ihr Manager.