Maria Wedig kehrt 2024 zu «GZSZ» zurück

Am 19. Juni strahlte RTL die vorerst letzte Folge «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» mit Nina–Klee–Darstellerin Maria Wedig (39) aus. Jetzt verkündete der Sender: Wedig dreht ab Sommer 2024 wieder für «GZSZ». «Wie es für Nina weitergeht, weiss ich auch noch nicht, denn die Bücher werden erst noch entwickelt und geschrieben, aber ich bin seeeeehr gespannt. Meine Rolle wird definitiv zurück in den Berliner ‹GZSZ›–Kiez kommen! Das steht fest. Nur, was alles um sie passiert, steht noch in den Sternen», zitiert RTL die Schauspielerin.