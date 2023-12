«All I Want For Christmas Is You»

Mariah Carey bricht Heiligabend erneut ihren eigenen Spotify-Rekord

Zu Weihnachten gehört auch der Ohrwurm «All I Want For Christmas Is You», der mit jedem Jahr noch beliebter wird. Auch 2023 konnte Mariah Carey wieder einen neuen Streaming–Rekord erzielen. Auf Instagram zeigte sie gleichzeitig, wer ihren Erfolgs–Hit aber so gar nicht mehr hören kann.