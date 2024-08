Mariah Carey kündigt «bisher grösste Weihnachtstournee» an

Aktuell zelebriert Carey eines ihrer anderen Alben. Von April 2024 bis einschliesslich Februar 2025 absolviert sie die «The Celebration of Mimi»–Konzertreihe in drei Etappen. Anlässlich des im nächsten Jahr anstehenden zwanzigjährigen Geburtstags ihres Albums «The Emancipation of Mimi» performt sie im Dolby–Live–Amphitheater in Las Vegas. Wann Fans sie hierzulande wieder live erleben können, bleibt unklar. Zuletzt trat sie im Juni 2019 in Deutschland auf.