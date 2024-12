Mariah Carey mit ikonischen 90s-Locken beim Dinner in Aspen

Für ein Dinner in Aspen hat Mariah Carey (55) ihr glattes Haar gegen eine wilde Lockenmähne eingetauscht, die Erinnerungen an ihren ikonischen Haarstyle aus den 1990er Jahren weckt. Die Sängerin besuchte am Donnerstagabend (26. Dezember) das Restaurant Catch Steak in dem Nobelskiort im US–Bundesstaat Colorado und wurde auf dem Weg dorthin fotografiert.