Mariah Carey muss Weihnachtskonzert wegen Krankheit absagen

Einen neuen Termin für die Show gibt es offenbar nicht, die Verkaufsplattform Ticketmaster kündigte an, dass eine vollständige Rückerstattung der Ticketpreise erfolgen würde. Das Konzert sollte Teil von Mariah Careys diesjähriger Weihnachtstour «Mariah Carey's Christmas Time» sein, die am 6. November in Highland, Kalifornien, startete und am 17. Dezember in New York City zu Ende gehen soll. Die nächste Show ist für den 13. Dezember in Newark, New Jersey, geplant.