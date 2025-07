Mariah Carey: Neues Album kommt im September

Star gibt Konzert auf schwimmender Bühne

Für Mariah Carey stehen in diesem Jahr zudem vereinzelt Konzerte an. Zwischen August und November steht sie in Grossbritannien, Brasilien, Japan, Thailand, auf den Philippinen und in den USA auf der Bühne. Ein besonderes Highlight ist für den 17. September in der brasilianischen Stadt Belém angekündigt. Dort soll Carey im Rahmen der Veranstaltung «Amazônia pra Sempre» auf einer schwimmenden Bühne in Form einer Wasserlilie über den Fluss Guamá gleiten. Das Konzert soll die Aufmerksamkeit auf die Bedrohung des Amazonas–Regenwalds lenken.