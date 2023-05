Mariam Hage: Das ist die «Azra»-Darstellerin aus dem Wien-«Tatort»

Zunächst wirkte sie in einigen Kurzfilmen mit und spielte im Jahr 2017 in der ersten vom Privatsender ServusTV produzierten fiktionalen Serie «Trakehnerblut» in einer der Hauptrollen mit. Im letzten Jahr war Hage unter anderem in einer Folge im Krimi «SOKO Linz» und in der Kult-Krimireihe «Der Alte» zu sehen. Ausserdem spielte sie in der ZDF-Weihnachtskomödie «Alle Nadeln an der Tanne» an der Seite von Anna Loos und Marcus Mittermeier.