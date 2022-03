Marianne Hartl: Ehemann Michael Hartl hatte einen Schlaganfall

Marianne Hartl (69) hat dem Magazin «Bunte» an diesem Donnerstag (10. März) bestätigt, dass ihr Ehemann Michael Hartl (72) heute Nacht einen Schlaganfall erlitten habe. Sie sei Gott sei Dank aufgewacht und habe sofort geahnt, was passiert sei. «Dadurch war das Zeitfenster zur Hilfe kurz. Er ist in der besten Klinik Süddeutschlands. Wir schaffen das. Er wird das überstehen!», erklärte der Volksmusikstar.